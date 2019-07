Natio Suriname komt naar Nederland en speelt tegen Telstar

Het nationaal elftal van Suriname, NATIO, kom eind juli weer naar Nederland. Op dinsdag 6 augustus komen de Surinaamse profs uit tegen Telstar in het Rabobank IJmond Stadion. “Een grote eer voor de Witte Leeuwen om ‘Natio Suriname’ te mogen verwelkomen in Velsen-Zuid en een mooie reden om de voorbereiding met een groot feest af te sluiten” aldus de voetbalclub.

Rondom de wedstrijd in het Rabobank IJmond Stadion zullen zij verschillende festiviteiten organiseren, kunt u genieten van de Surinaamse keuken en muziek en is iedereen welkom. De stadiondeuren zullen vanaf 17.00 uur worden geopend waarna de festiviteiten direct zullen beginnen. Om 19.00 uur trappen beide ploegen af voor een, hopelijk, spannende wedstrijd!

Telstar kent een rijke historie als het gaat om voetballers met de Surinaamse nationaliteit die voor de Witte Leeuwen speelden. Bekende namen als Jimmy Floyd Hasselbaink, Anthony Correia, Radjin de Haan, Florian Vijent (28 november 1961 – 7 juni 1989) en Andwelé Slory maken deel uit van deze rijke historie.

Ook in de huidige selectie komen we de Surinaamse nationaliteit tegen. Nieuwkomer Roscello Vlijter is afkomstig uit Paramaribo. Een mooie ontmoeting met zijn landgenoten ligt in het verschiet.

De wedstrijd tussen Telstar en Suriname start om 19.00 uur. Alle kaarten (gehele Oost-tribune, West A, E en F kosten €10,- per stuk. De verkoop start per direct. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.telstarticket.nl.