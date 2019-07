President Bouterse grijpt in bij Surinaamse douanedienst; acties tijdelijk opgeschort

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft ingegrepen bij de actie van de douanedienst. Het staatshoofd heeft laten weten dat hij het bestuur van de bond maandag om 11.00 u ontvangt om tot een oplossing te geraken, omtrent de ontevredenheid van de douaniers. Dit nadat zij gisterochtend het werk neergelegd hebben omdat de twee diensthoofden van de douanerecherche vrij plotseling ontlast zijn uit hun functie en per direct ter beschikking gesteld zijn aan het managementteam van de belastingen.

Joyce de Vlugt, voorzitter van douanebond in Suriname zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de president gevraagd heeft de actie op te schorten in afwachting tot het gesprek van maandag. “Uit egards voor de president als hoogste man van het land hebben wij belosten de actie tijdelijk op te schorten”. Aanvankelijk zou de bond vandaag ontvangen worden, maar het lukte de president niet vandaar het verschoven is naar maandag.

De bond is gebelgd over de ontheffing omdat de diensthoofden Liefde en Profijt zonder een grondige reden ontheven zijn. Volgen de Vlugt wordt de ontheffing geplaatst als reorganisatie binnen de dienst. Echter laat de voorzitter weten dat er duidelijke afspraken zijn met minister Gilmore Hoefdraad van Financien over ontheffingen en of overplaatsingen van ambtenaren. “De afspraak is dat de bond vooraf in kennis wordt gesteld, maar dat is niet gebeurd en de bond accepteert dat niet”, aldus de Vlugt.

Volgens de voorzitter kan het niet zo zijn dat ambtenaren hard hun best doen en zich volledig inzetten voor de dienst en op de een of andere dag zonder een grondige reden ontlast worden. De diensthoofden die ontheven zijn, zijn volgens haar twee ambtenaren die top prestaties met hun afdeling geleverd hebben. Als voorbeeld verwijst zij naar de vele drugsvangsten dit jaar op de Jules Sedney Haven. De Vlugt laat weten dat er nu onzekerheid is ontstaan bij de leden. Dit omdat de recente ontheffing hen ook elk moment kan overkomen.

De Vlugt zegt dat de bond maandag om 12.00u bijeen komt om het resultaat van het gesprek te bespreken, waarna er een vervolgstap genomen zal worden. De eis van de bond is nog steeds het terugdraaien van het besluit van de uitlandige minister Hoefdraad omtrent de ontheffingen van de diensthoofden.