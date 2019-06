Grootste Nederlandse producent van Surinaamse broodjes weg uit centrum Rotterdam

De grootste bakker van Surinaamse broodjes in Nederland verlaat de West-Kruiskade in Rotterdam na 47 jaar. Bakkerij Havenaar vertrekt naar Ridderkerk omdat de huidige locatie de groei van het bedrijf niet aan kan. Op een doordeweekse worden aan de Kruiskade circa tienduizend Surinaamse broodjes gebakken; op de nieuwe locatie kunnen er 1.000 Surinaamse broodjes per uur meer gebakken worden dan nu zegt de bakker tegen het Algemeen Dagblad.

Het Surinaamse broodje is ontstaan toen de eigenaar van Chinees-Surinaams restaurant Kiem Foei de gewone zachte ‘Hollandse’, witte puntjes niet goed genoeg vond voor een Surinaams broodje met pom of kip kerrie. Een pistolet was weer te hard. De vader van de huidige bakker begon na gesprekken met Kiem Foei toen met een tussenvorm die perfect voldeed aan de vraag.

Op de nieuwe locatie wil de bakkerij ook aan de slag met Surinaams gebak en Antilliaanse specialiteiten als cashewnotencake. Ook wil bakker Havenaar er rotiplaten en bara’s maken voor zijn klanten, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Zaterdag 29 juni sluit de winkel haar deuren in Rotterdam.