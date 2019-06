‘Loze belofte ziekte’ president Bouterse weer aangewakkerd

Desi Bouterse, voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) tevens president van Suriname, heeft gisteren tijdens de massa meeting van de partij in Nickerie wederom een aantal loze beloften gedaan aan de Nickerianen. Dat vinden verschillende critici door te stellen dat de ‘loze belofte ziekte’ van het staatshoofd weer is aangewakkerd.

Volgens hun heeft Bouterse met de woorden “Believe het of niet. We gaan de Nickerierivier echt baggeren” duidelijk gemaakt dat het om loze beloften gaat. “Believe het of niet heeft de president ook gebruikt om te beloven dat hij de koers omlaag gaat brengen en andere projecten gaat uitvoeren, maar tot heden merkt de samenleving er niets van”, aldus een politiek analyst op Facebook.

De analyst zegt dat het staatshoofd gewoon niets meer moet beloven. “Laat hij eerst alle gemaakte beloften zoals de duizenden woningen, treinverbinding, voedelschuur, omlaag brengen van de wisselkoersen en noem maar op eerst daadwerkelijk nakomen, dan pas kan en mag hij iets weer beloven”.

Naast de belofte over uitbageren van de Nickerie rivier deed de president ook andere zoals de Bazo-kaarten die vrijer en beter verstrekt moeten worden, de aanpak van de markt, de controle bij de Back-track-route, in alle ressorten in het rijstdistrct zullen huizen worden gebouwd, belangrijke zandwegen worden verhard en aangepakt, kleine boeren in de rijstsector moeten kunnen beschikken over goedkoop kapitaal en het probleem van mensen die diploma’s hebben en geen werk kunnen vinden zal ook aangepakt worden.