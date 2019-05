Surinaamse ambassadeur in België ontmoet diaspora-organisaties

De Surinaamse ambassadeur Sieglien Burleson heeft onlangs een vruchtbare ontmoeting gehad met de Surinaamse diasporaorganisaties in België. Op de Surinaamse ambassade in Brussel maakte de nieuwe Chef de Poste voor Suriname in België en de Europese Unie, kennis met een zestal diaspora en aanverwante organisaties.

Suriname Diaspora Solidarity Belgium(SuDiSoBe), zusterorganisatie SuDiSoBe Fri ManGron, Wan Maw, Diaspora Events Stichting(DES), Stichting Boni en Welcome, mochten bij deze gelegenheid aan de ambassadeur hun diverse activiteiten en doelstellingen presenteren. Ook de Surinaamse Ambassade heeft de richting van het Surinaamse diasporabeleid toegelicht. Het is volgens de ambassadeur prioriteit om de diaspora te betrekken bij de ontwikkeling. Belangrijk hierbij is het streven naar groei van de relatie tussen de bevolking in Suriname en daarbuiten, met de ambassade als spil.

De ambassadeur benadrukte vooral ook het belang van samenwerking tussen de organisaties onderling. Daarbij zal moeten worden gewerkt aan een duidelijke structuur van samenwerking en een netwerk van kennis en expertise. “Wij moeten iets hebben aan elkaar”. Volgens Burleson liggen er tal van mogelijkheden en fondsen beschikbaar, die aangeboord kunnen worden wanneer de verenigingen of bedrijven goed georganiseerd en bereikbaar zijn. Vanuit de ambassade zal het voortouw worden genomen om te werken aan een duurzame structuur. De ambassadeur stelt genoeg ondernemerschap onder de diaspora tegen te komen, dat samengebracht moet worden, ter ‘versterking van de waardeketen’.

De suggestie voor de opzet van een netwerk en database van organisaties, ondernemingen en activiteiten, zal volgens de ambassadeur snel zijn beslag moeten krijgen. Aan de groep werd vanuit de ambassade aangeboden gebruik te maken van de speciale Facebook pagina, om hun activiteiten te promoten. De Surinaamse Ambassade in Brussel hoopt de diverse groepen rond de zomervakantie weer te mogen ontvangen voor verder overleg.