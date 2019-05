VIDEO: Nieuwe single Passion ‘Lawdamercy’ bevat echte Urban Kawina sound

De heren van Passion, de grondleggers van Urban Kawina in Nederland en Suriname, hebben deze week weer een nieuwe single uitgebracht. Het geheel eigen nummer van deze populaire Haagse formatie heet ‘Lawdamercy’ en is online te beluisteren via alle bekende streaming kanalen. Voor de nieuwe single, geproduceerd door Jetfly, is ook een bijbehorende clip uitgebracht welke hieronder te zien is.

“Het is tijd voor iets nieuws; na onze eerste EP hebben onze fans een introductie gehad maar nu is het tijd voor de echte Urban Kawina sound” aldus voorman Marchiano tegen Waterkant. “Het gaat goed met de band. Na onze Suriname tour zijn we de studio ingedoken en zijn er diverse nummers in de pijplijn. Er komt dus meer! Het grote publiek waardeert onze kenmerkende Urban Kawina sound steeds meer en meer en dat is ook te merken op grote gigs die we spelen” zegt de voorman.

Vorige week was Passion te zien in Amsterdam op Kwaku Downtown in het Vondelpark en de afsluiting van Roué Verveer’s theatershow. Deze week stonden ze op het podium bij Boom Boom Beats in Zoetermeer en zaterdag aanstaande staan ze op de main stage van Europa’s grootste Caribisch/Eclectic evenement ZSA ZSA SU in Afas Live Amsterdam.

Wie de band live wil zien spelen en wil genieten van lekkere Urban Kawina sounds kan op zaterdag 22 juni ook terecht op Hello Summer in Rijswijk. Passion opent daar het zomerseizoen op deze eerste zaterdag van de officiële zomer!

Bekijk de clip van het nieuwe nummer #Lawdamercy, gemaakt door The Grind Code Videos, hier: