Televisiestation weigert betaalde spotje van DA’91 af te draaien

De Surinaamse politieke partij Democratisch Alternatief ’91 (DA’91), is totaal niet te spreken over het feit, dat een aangeboden video boodschap van de partij aan de media om betaald uit te zenden, is geweigerd door Suriname Broadcasting Services Nickerie (SBS) kanaal 32.1, onder leiding van NDP’er Johnny Mahespalsingh. Dit meldt de partij in een persbericht.

In de video boodschap roept de voorzitter van de partij, Angelic del Castilho, de gemeenschap op, om te strijden voor het behoud van de democratie en rechtstaat, voor de ziel van de samenleving. Volgens de partij heeft Mahespalsingh laten weten dat er van geen enkele andere politieke partij dan de NDP programma’s worden uitgezonden via zijn televisie zender. Dit gedrag is volgens DA’91 triest en staat in schril contrast tot de rol van een integere media die altijd ruimte dient te bieden voor hoor en wederhoor, waarbij alle partijen toegang mogen hebben tot de burgers.

DA’91 is uitermate bezorgd dat er op weg naar de verkiezingen meer pogingen gewaagd zullen worden om de Surinaamse media onder druk te zetten in het uitzenden van boodschappen van niet- regeringsgezinden. De partij roept alle media eigenaren en journalisten hier zeer alert op te zijn. Daarnaast roept de partij ook alle burgers op die een vorm van intimidatie ondervinden aan het werk of dergelijks, door te geven aan de partij zodat gezamenlijk de strijd aangebonden en voortgezet wordt voor behoud van de vrijheid.