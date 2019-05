Populaire formatie La Rouge presenteert AMORE deze zaterdag 25 mei

Na eerdere uitverkochte shows in The BOX Amsterdam presenteert de bekende Surinaams-Nederlandse formatie La Rouge deze zaterdag wederom een eigen feest en wel AMORE, The White Edition. Samen met toppers als Poke, Cache Royal, Franck, Superior en Gilly Gonzales uit Suriname wordt het een avond om niet te vergeten.

De Surinaamse band La Rouge is al meer dan 25 jaar zowel in Suriname als in Nederland een kopstuk van de kaskawi of kaskawina-stijl, een explosieve hedendaagse kawina-stijl. Talrijke trommels, zoals de skratjie, bepalen het opzwepende ritme. Daarnaast plukt La Rouge uit soca, salsa, merengue en (Nederlandstalige) rhythm-and-blues.

Speciaal voor dit evenement dat op zaterdag 25 mei 2019 weer plaats vindt in The Box Amsterdam, heeft de band diverse oefensessies gehad die ze via Facebook met de fans deelden: