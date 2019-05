Deze vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij vanmorgen in Suriname. Rond 08.00 zou hij de controle over het stuur verloren zijn. Dit gebeurde ter hoogte van Peperpot City langs de Oost Westverbinding in het district Commewijne. Het voertuig belandde hierdoor in de berm waar het vast kwam te zitten. Foto van Rakesh Nirmal.

- Advertentie -