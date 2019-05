In Suriname opgenomen film ‘Tuintje in mijn hart’ vanavond op TV

Vanavond is de in Suriname opgenomen bioscoopfilm ‘Tuintje in mijn hart’ te zien op de Nederlandse televisie. De Nederlandse film uit 2017 is op NPO 3 te zien van 20.25u – 22.05u. ‘Tuintje in mijn hart’ van Marc Waltman is geheel opgenomen in Suriname met een Nederlands-Surinaamse cast. De film gaat over de broers Axel (Leo Alkemade) en Virgil (Edwin Jonker). Zij waren goede vrienden, totdat Axel Suriname en zijn familie verruilde voor Nederland.

Als hun moeder (Beppie Melissen) de hele familie bij elkaar roept in haar pension om iets belangrijks te vertellen, wordt de sfeer er niet beter op als de broers al gelijk weer ruzie hebben en Axels dochter Wonnie (Pip Pellens) die stage loopt in Paramaribo, zwanger blijkt te zijn.

Volgens een recensie in de Volkskrant is het duidelijk een film die de clichés over Suriname liever omhelst dan vermijdt. Eigenlijk te plat voor woorden. Bekijk de trailer hier: