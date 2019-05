‘Brug tussen Suriname en Guyana over Corantijnrivier komt er’

‘Er zal op korte en middellange termijn een brug worden gebouwd over de Corantijnrivier. Deze brug moet de handel, industriële en de toeristische mogelijkheden tussen Suriname en Guyana benutten’. Dat zegt de Surinaamse minister van Handel, Industrie en Toerisme Stephen Tsang. Het onderwerp is weer actueel omdat buurland Guyana enorme inkomsten verwacht als gevolg van belangrijke olievondsten in dat land.

Guyana zal vanaf februari 2020 per dag 3,5 miljoen US dollar verdienen aan de aardolieproductie. Suriname moet meeliften met deze ontwikkeling in Guyana zegt Tsang tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd. Het ministerie wil ondernemers bewust maken van de mogelijke spin-off die de ontwikkeling teweeg kan brengen, zoals exporten die zullen toenemen in zowel Guyana als in Suriname als het gaat om gas en olie.

Het idee van een brug over de Corantijnrivier speelt al vele jaren, vanaf 1998. In 2010 werd daar door de regering eindelijk gestalte aangegeven door Ballast Nedam aan te trekken om de brug te bouwen. Deze plannen werden echter gauw weer in de ijskast gezet omdat er geen financiering voor dit project was. Daarna werd in 2016 geroepen dat de Islamitische Ontwikkelingsbank (ISDB) bereid is om de brug over de rivier te financieren, maar ook dat viel stil. Het is niet duidelijk hoe Tsang anno 2019 denkt de financiering te regelen.

Duidelijk is wel dat het district Nickerie een belangrijke rol zal krijgen in het beleid van de regering, gezien de ontwikkelingen in het aangrenzend Guyana. “De brug is een must, willen wij meeliften met de ontwikkelingen in ons buurland. Ongeacht wanneer wij olie gaan vinden”, zei Tsang tegen dWT.