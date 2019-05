Lekhram Soerdjan toch weg bij LVV, wordt minister van RGB

Minister Lekhram Soerdjan gaat toch weg bij het Surinaamse ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dat heeft het Nationaal Informatie Instituut vandaag bekend gemaakt. Helemaal weg gaat Soerdjan niet; hij wordt donderdag door president Bouterse benoemd als minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in Suriname.

Die post was eerst voor Rabin Parmessar, maar die NDP topper neemt nu de plek in van Soerdjan en wordt minister van LVV. Soerdjan diende zijn ontslag op 9 april jl. in bij de president van Suriname. Bouterse vroeg hem toen om zijn ontslagbrief aan te houden.

De beëdiging van de ministers vindt morgen plaats op het presidentieel paleis. Hierna vindt er een persconferentie plaats.