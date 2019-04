Natak groep van Rahemal Buiten uit Suriname naar Nederland

De organisatie van het Suriname Festival, haalt de populaire toneelgroep van de Surinaamse Jongeren vereniging Rahemal Buiten naar Nederland. De toneelgroep zal toeren in steden als Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Almere en Utrecht. Op zondag 28 april 2019 vindt de première plaats in Zalencentrum Opera te Den Haag.

Toneelgroep ‘Jongeren vereniging Rahemal Buiten’ geniet haar populariteit dankzij de komische, hilarische acts. Maar staat vooral bekend om de hedendaagse problematiek die in hun voorstellingen wordt uitgebeeld. Dit keer komt de groep met een nieuwe geschreven opvoering genaamd ‘Bahar wala kare Voordeel our Gharwala khodje Aandeel’. Een voorstelling vol comedy, drama en alledaagse problematiek namelijk ‘rijkdom’.

De organisatie haalt de groep naar Nederland in kader van cultuur behoud. “Het is op de vingers van één hand te tellen hoeveel toneel groepen er in Nederland actief zijn. Stuk voor stuk werken ze aan cultuurbehoud en dat moet je koesteren. De taal, de tradities, de taboes alles komt aan de orde in zo een toneel voorstelling. Het is enorm belangrijk dat wij zulke initiatieven blijven realiseren, om de cultuur in stand te houden. Met alleen kaartverkoop haal je de kosten niet, maar dankzij sponsoringen krijgen wij het voor elkaar om de groepen in Nederland te accommoderen” aldus initiatiefnemer Mairan Sewtahal.

Wilt u een voorstelling van Rahemal Buiten bijwonen, kijk op www.surinamefestival.com/natak.