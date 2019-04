Gewonden bij aanrijding tussen pick-up en personenauto op Afobakaweg in Suriname

Een zwaar beschadigde pick-up ligt zondagavond op z’n kop langs de Afobakaweg in Suriname. Dit als gevolg van een aanrijding tussen de pick-up en een personenauto. Volgens de eerste berichten zou het ongeval vermoedelijk ontstaan zijn na een inhaal actie van de pick-up, maar dat is niet bevestigd. De pick-up ging hierbij over de kop, maar niemand raakte gewond.

Inzittenden van de personenauto raakten wel gewond: volgens de eerste berichten is er sprake van twee gewonden. Hoe het ongeval exact heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Op de Afobakaweg kan het vrij donker zijn en dat levert gevaarlijke wegsituaties op.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak nog dus later meer. Foto’s zijn van Vincent Zhang. De personenauto raakte beschadigd aan de voorkant: