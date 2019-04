Jetty Mathurin en dochters komen met eigen Webserie

De in Suriname geboren cabaretière, presentatrice en actrice Jetty Mathurin en haar dochters Glynis en Nicole Terborg, komen met een eigen webserie genaamd ‘Kinship’. De launch vindt plaats op 12 mei tijdens de moederdag voorstelling MA! in de Stadsschouwburg Utrecht.

Kinship is een webserie over het leven van twee generaties vrouwen. Een moeder en twee dochters die (bijna) alles delen. “We willen vrouwen van verschillende generaties en met verschillende achtergronden verbinden en empoweren door onszelf bloot te geven en te laten zien dat we als mensen meer hetzelfde zijn dan dat we verschillen”, vertelt Glynis.

“Universele thema’s als kinderen krijgen, financiële stress en relaties komen aan bod. Hoewel de leader best glamour heeft is de serie niet gepolijst, maar rauw en authentiek”, voegt ze toe.

De serie zal vanaf de lancering online onder andere via een speciaal gemaakte Kinship Facebook pagina en op Youtube te volgen zijn. “We hebben nu 10 afleveringen klaar en bij succes, dus als de aanhang groeit, gaan we door benadrukt Glynis.