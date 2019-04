Aangifte wegens verkrachting meisje (10) door zoon Surinaamse minister Samsoedien

De ouders van een tienjarig meisje hebben afgelopen weekend in Suriname aangifte gedaan tegen de zoon van een minister, die zich zou hebben vergrepen aan het minderjarig kind. Volgens bronnen van Waterkant gaat het om de zoon van minister Samsoedien, Riaaz. De minister zelf zou pogingen van de familie om aangifte te doen bij de politie van Lelydorp hebben bemoeilijkt.

Volgens het Surinaams dagblad De Ware Tijd (dWT) zouden politieagenten niet te spreken zijn over het feit dat vanuit politieke hoek instructies zouden zijn gegeven aan een politieinspecteur van station Lelydorp om de zaak niet aan te pakken. “Niemand staat boven de wet. Ook de zoon van een minister niet. We willen ongehinderd ons werk doen”, zegt een politiefunctionaris tegen dWT.

De zoon van de minister zou het tienjarig meisje hebben verkracht. Dit zou zich hebben afgespeeld in het politieverzorgingsgebied Lelydorp. Tegen hem wordt nu onderzoek gedaan. Er zijn in deze kwestie al enkele verhoren afgenomen. De verdachte is nog niet aangehouden aldus dWT.

De krant meldt verder dat ingewijden beweren dat de familie van het meisje onroerend goed zou zijn aangeboden om geen strafklacht in te dienen. Ook Dagblad Suriname meldt dat het gaat om de zoon van de minister.