Minister in Suriname: ‘Mijn zoon heeft geen meisje van 10 verkracht’

De Surinaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Roline Samsoedien, ontkent dat haar zoon iets te maken heeft met de verkrachting van een 10-jarig meisje. Samsoedien reageerde zondagavond ontsteld op berichtgeving in diverse media in Suriname. Volgens haar wordt de naam van haar zoon Riaaz en die van haar door het slijk gehaald. Ze zal een proces starten tegen Dagblad Suriname die vanmorgen groot kopte met het artikel.

Gisteren werd bekend dat er bij de politie in Suriname aangifte zou zijn gedaan, van verkrachting van een 10-jarig meisje door een man. Het profiel van de man past bij die van de zoon van de minister. De minister zou deze aangifte hebben tegengewerkt en ook nog grond hebben aangeboden aan de familie van het meisje, om de zaak stil te houden. Samsoedien ontkent alles.



Over het artikel in Dagblad Suriname zei de minister tegen Starnieuws: “Ik ga deze kwestie niet zo laten. Er is niks geverifieerd en alles wordt in de media gebracht. Ik zal een proces beginnen tegen Dagblad. Ik zal deze kwestie niet zo laten, want dit gaat te ver” aldus de minister.

Samsoedien zei gisteravond tegen de Surinaamse krant De Ware Tijd dat zij vermoedt dat politieke motieven schuilgaan achter de aangifte wegens verkrachting die tegen haar zoon zou zijn gedaan. Ze ziet de aangifte als een verlengstuk van aantijgingen die ruim twee weken geleden tegen haar zijn ingebracht in het parlement door oppositieleden. Zij wordt verweten op slinkse wijze in aanmerking te zijn gekomen voor domeingrond.