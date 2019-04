Raymi Sambo maakt voorstelling over Zwarte Piet: ‘Je Suis Zwarte Piet’

Sinds 2016 presenteert Raymi Sambo jaarlijks een theateravond over een actueel maatschappelijk thema in Nederland. Op zaterdag 10 april gaat hij in de De Melkweg Amsterdam samen met podiumkunstenaars uit verschillende disciplines, buiten de context van 5 december, aan de slag met Zwarte Piet.

Er gaat vandaag de dag bijna geen nieuwsbericht voorbij zonder een incident waarin discriminatie en racisme hoogtij vieren. Venijniger dan ooit lijkt het. Ook de karikatuur Zwarte Piet wordt gebruikt voor de meest lelijke uitingen. Voor de een een onschuldig kinderfeest, voor de ander een trauma. De discussie gaat zover dat inmiddels alles uit zijn context lijkt te zijn getrokken. Heftige emoties bij zowel voor- als tegenstanders, men speelt elkaar de Zwarte Piet toe…

“De theateravond ‘JE SUIS… Zwarte Piet’ is een avond waarin we met elkaar reflecteren op de chaos waarin we terecht zijn gekomen. Wie of wat is Zwarte Piet en hoe is het mogelijk dat een fictief figuur voor een tweedeling in de samenleving zorgt? In deze theateravond houden podiumkunstenaars uit verschillende disciplines het publiek een spiegel voor…aan welke kant sta jij?” aldus Sambo. De avond wordt afgesloten met een gesprek tussen makers en publiek.

Eerder presenteerde Raymi Sambo ook al een theateravond over etnisch profileren, samen met maker Ira Kip onder de titel Blood for Chocolate. Daarna volgden voorstellingen over radicalisering (2017) en gaybashing (2018).