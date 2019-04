Vijf cipiers in Suriname aangehouden na dood ontvluchte gedetineerde

Vijf penitentiaire ambtenaren, die te werk zijn gesteld te Hazard in het district Nickerie, zijn afgelopen zondag aangehouden en vervolgens in verzekering gesteld. De ambtenaren worden ervan verdacht de ontvluchte gedetineerde Giovanni Dion Griffith (foto onder) te hebben mishandeld na zijn wederaanhouding. Griffith werd dood binnen gebracht in het ziekenhuis en zijn lichaam vertoonde tekenen van geweld.

Uit het onderzoek tot nu toe is komen vast te staan dat de gedetineerde Griffith op zondag 24 maart was ontvlucht uit het huis van bewaring te Hazard. Griffith werd opgespoord door de penitentiaire ambtenaren van Hazard en het gelukte hen om hem dezelfde dag aan te houden en wederom op te nemen in de sterkte van het huis van bewaring, aldus de politie.

De overleden gedetineerde Dion Griffith – Foto: Actionnieuws Suriname.

De politie kreeg daarna de melding dat Griffith dood was binnen gebracht op de afdeling Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Drs. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis te Nickerie. Rechercheurs van Nickerie en rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten van Paramaribo begonnen terstond met een onderzoek, nadat gebleken was dat het ontzielde lichaam van Griffith sporen van geweld vertoonde.



Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de penitentiaire ambtenaren hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld voor onder andere zware mishandeling de dood ten gevolge hebbende.