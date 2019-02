‘Jeangu Macrooy kon in Suriname niet zijn wie hij is’

AMSTERDAM, 5 feb – Toen zanger Jeangu Macrooy vijf jaar geleden als onzekere tiener uit Suriname naar Amsterdam kwam, kwam hij ook meteen uit de kast. De 25 jarige Surinamer, die geroemd wordt als Nederlands grootste soulbelofte, vertelt in Het Parool dat hij in Nederland voor het eerst kon zijn wie hij is.

In de machocultuur van Suriname durfde hij niets los te laten over zijn geaardheid. “De onwetendheid in Suriname leidt daar nog steeds af en toe tot homofobie. Ik durfde gewoon niets te zeggen” zegt hij tegen de krant. Op zijn zeventiende vertelde hij aan zijn moeder dat hij homo is. Ze reageerde hartstikke lief, zei dat ze het al wel vermoedde.

“Ik heb echt geluk gehad met mijn familie. In Suriname hoor ik nog steeds verhalen over jongens die uit huis worden gezet als ze het vertellen” aldus Jeangu. Ondanks de acceptatie thuis, voelde zijn vertrek naar Nederland een beetje als een vlucht naar een tolerante wereld.

En in die tolerante wereld is Macrooy volgens Het Parool in sprinttempo de populairste soulzanger van Nederland geworden! Lees het uitgebreid artikel hier.