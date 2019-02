‘Dankzij Bouterse is Chinees Nieuwjaar nationale feestdag in Suriname’

PARAMARIBO, 5 feb – Vandaag wordt in China en sommige andere Aziatische landen het nieuwe jaar gevierd. Suriname is het eerste en enige land in het westelijk halfrond dat dit Chinees Nieuwjaar als een nationale feestdag heeft erkend en dat dankzij president Bouterse. Dat meldt de de politieke partij NDP in een persbericht.

Volgens de partij is het proces van transformatie naar een nationale feestdag niet makkelijk geweest, maar uiteindelijk mogelijk gemaakt door president Desi Bouterse in 2015. “We zijn een uniek land waar we nationale feestdagen als Chinees Nieuwjaar, Divali, Ramadan, Kerstfeest en vele andere, als natie gezamenlijk met elkaar vieren, ongeacht onze achtergrond” aldus de NDP.

Het Chinees nieuwjaar wordt op steeds meer plekken op de wereld gevierd. Zo zijn er in Nederland op diverse plaatsen activiteiten in verband met jaar van het varken. De feestelijkheden worden gekenmerkt door kleurrijke parades en nemen vijftien dagen in beslag.