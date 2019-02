‘Vanaf eind 2020 sneller naar luchthaven Suriname via nieuwe Highway’

PARAMARIBO, 5 feb – De nieuwe verbindingsweg die loopt tussen de J.F. Kennedy- en de Afobakkaweg, zal ervoor zorgen dat de Johan Adolf Pengel Luchthaven sneller bereikt kan worden vanuit de stad. Ook de omliggende recreatieoorden makkelijker aangedaan worden zegt Kishen Narain, project engineer van ACI Consultancy, die dit project in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie uitvoert.

De nieuwe Highway wordt in totaal 9,5 km en zal bestaan uit 2 banen met 4 rijstroken met een totale breedte van 35 meter. “Als men nu naar de luchthaven moet duurt het ongeveer anderhalf tot twee uur om vanuit Paramaribo op de plaats van bestemming aan te komen. Met de komst van deze verbindingsweg zal het ongeveer een uur duren om bij de luchthaven te komen” aldus Narain.

Het ministerie zorgt in het verlengde van dit project ook voor de rehabilitatie van de Martin Luther Kingweg. Ook die werkzaamheden verlopen vlot. Gelet op het werk dat in de periode november 2017 is gestart, heeft men reeds 80% van de opdracht uitgevoerd. Het streven is dat de werkzaamheden bij een vlot verloop eind 2020 kunnen worden afgerond.