VIDEO: Hoe smaakt het ‘Surinaamse roti verspakket’ van Albert Heijn?

AMSTERDAM, 27 jan – Albert Heijn verkoopt sinds kort een verspakket voor Surinaamse roti. “Met dit pakket maak je in een handomdraai zelfgemaakte Surinaamse roti”, beweert de grootste supermarktketen van Nederland. In het pakket zitten onder andere zoete aardappel, sperzieboon, prei, winterpeen en rode paprika. Allemaal ingrediënten die normaal niet in roti, die we uit Suriname kennen, voorkomen. Reden voor Howard Komproe om dit roti verspakket samen met topkok Sunil Bahadoer te gaan proeven.

Comedian Howard Komproe gaat vaker op pad voor zijn online serie ‘Komproeven’! Dit keer is hij op bezoek bij de Surinaams-Hindoestaanse chefkok Soenil Bahadoer van restaurant De Lindehof in Nuenen, dat twee Michelin sterren heeft. De Michelinster is een onderscheiding voor restaurants met een goede tot zeer goede keuken en een correcte bediening in de befaamde Rode Gidsen van de bandenfabrikant Michelin.

Bahadoer maakt de roti van Albert Heijn op de manier zoals beschreven is op de verpakking. Wat het uiteindelijk oordeel van de mannen is zie je in onderstaand filmpje: