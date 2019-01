Ook Hindoestaanse familie getroffen door gasexplosie in woning Den Haag

DEN HAAG, 27 jan – Een Hindoestaanse familie is vanmiddag rond 16.30u getroffen door de gasexplosie in een woning in Den Haag. Door een verwoestende gasexplosie liepen drie woningen in de Jan van der Heijdenstraat ontzettend veel schade op. Zoveel dat vanaf de straat de binnenkant is te zien. De NOS sprak met Wiekash die vertelde dat zijn oom, tante en neef wonen op de begane grond van het ingestorte pand.

“Mijn oom is in het brandwondencentrum, maar mijn neef ligt nog onder het puin” aldus Wiekash. Op dit moment is er een reddingsactie gaande voor de man die onder het puin ligt na de verwoestende explosie. “Ik maak het goed” liet hij via de telefoon aan de brandweer weten.

In de afgelopen uren zijn drie gewonden uit het pand gehaald. In totaal zijn bij de explosie negen personen gewond geraakt. Zeven mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe zij eraan toe zijn aldus de NOS.

UPDATE 21.35u – De 28-jarige Hagenaar die nog onder het puin lag, is bevrijd.

