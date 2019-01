Surinaamse kunstenaar Xavier Robles de Medina exposeert in Los Angeles

PARAMARIBO, 28 jan – Beeldend kunstenaar Xavier Robles de Medina (Suriname, 1990) begint het jaar goed. Na een drukke periode met exposities in Suriname, België, Frankrijk, Engeland en de VS, werkt hij hard aan zijn MFA‐opleiding aan het prestigieuze Goldsmiths, University of London, terwijl ook zijn nieuwe solo‐expositie Opportunity Cost opent in Los Angeles, USA. Deze expositie die op 19 januari opende in Praz‐Delavallade Los Angeles, is er te zien tot en met 16 februari 2019.

In Opportunity Cost presenteert Xavier Robles de Medina een gevarieerde collectie kunstwerken, waaronder een tekstmontage, tekeningen, een olieschilderij op doek en een korte film. Over zijn keuze voor de titel zegt de kunstenaar het volgende: “Het concept van ‘opportunity cost’ is voor mij ontzettend interessant vanwege de trage procedures in mijn werk. Tijd is namelijk een schaars fenomeen. Als een bron of materiaal schaars is, maken wij als individuen beslissingen waar vervolgens een ‘opportunity cost’ aan verbonden is. Ik denk dat het idee van schaarste en de dynamiek rond het maken van keuzes, een ontzettend grote rol speelt in alle werken op de expositie”. Elk werk van Xavier komt inderdaad tot stand vanuit een boeiend proces, want hij bestudeert, hij onderzoekt, analyseert en legt verbanden tussen bronnen. Zijn proces kan beschreven worden als een soort van ‘excavation’, oftewel uitgraving.

Mocht u dus toevallig in Los Angeles zijn in deze periode, probeert u dan de expositie van Xavier Robles de Medina in Praz‐Delavallade Los Angeles te bezoeken. Voor meer informatie en ook voor het persbericht kunt u de website van de galerie bekijken.

Xavier Robles de Medina is aangesloten bij Readytex Art Gallery in Suriname en bij Catinca Tabacaru Gallery in New York, waar hij in 2019 weer een expositie zal hebben. Zijn afstudeerexpositie wordt in juli dit jaar gepresenteerd bij Goldsmiths London.