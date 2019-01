Vermeende dief ondersteboven opgehangen door buurtbewoners in Suriname

PARAMARIBO, 28 jan – Een Surinaamse man, die ervan verdacht wordt in de buurt gestolen te hebben, is zaterdag door buurtbewoners vastgebonden en vervolgens ondersteboven aan zijn voeten opgehangen. Hiervan werd onderstaand filmpje via social media verspreidt. De man werd zaterdagmiddag betrapt in de omgeving van de Beekhuizenweg schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname.

Buurt­be­wo­ners heb­ben al een he­le poos te ma­ken met dief­stal­len in de buurt. Er wer­den ac­cu’s en an­de­re goe­de­ren buit­ge­maakt. De krant ver­neemt dat de ver­dach­te in de buurt zo­ge­naamd gras maai­de waar­bij hij za­ken ob­ser­veer­de. Daar­na sloeg hij waar­schijn­lijk toe.

Volgens de krant zou de man bij be­trap­ping ge­sla­gen zijn door en­ke­le per­so­nen toen hij pro­beer­de weg te ren­nen. Hij pro­beer­de over een schut­ting te sprin­gen, maar om­stan­ders wis­ten hem aan te hou­den. Zij bon­den hem vast en sleep­ten hem over de grond. Daarna brach­ten zij hem naar een erf en bon­den zijn voe­ten aan een paal vast waar­bij zijn hoofd naar on­de­ren hing aldus de Times of Suriname.



Na deze actie werd de man overgedragen aan de politie. Het filmpje is hier te zien: