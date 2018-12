Voetballer Isiah Helstone uit Suriname gaat stage lopen in Turkije

ROTTERDAM, 4 dec – Jeugdspelers uit Suriname worden de laatste jaren nauwlettend in de gaten gehouden in het buitenland. Dit werd vorig jaar extra onderstreept, toen twee spelers uit de Surinaamse competitie de overstap naar Jamaica maakten. Ook dit seizoen staan er Surinaamse spelers in de belangstelling van buitenlandse clubs. Isiah Helstone is 19 jaar en gaat stage lopen bij het grote Turkse Beşiktaş.

Eén van de grote voetballiefhebber van het Surinaams voetbal is Tony Pengel. Pengel heeft eerder een overstap mede mogelijk gemaakt voor Roscello Vlijter (Feyenoord) en Alvaro Verwey (Denemarken). Hij is dan ook geheel verantwoordelijk voor de totstandkoming van Helstone zijn stage. Een gesprek met trainer Henk Fräser en Henk van Stee(Technische Manager) leverde meteen een prachtige kans bij Sparta Rotterdam. Helstone werd onlangs bekeken door Tony Pengel en maakte een dermate goede indruk dat hij door Besiktas is uitgenodigd voor een trainingsstage in Turkije.

Pengel spreekt van een welverdiende kans die elke talentvolle speler verdiend, vanuit dit oogpunt zal Helstone klaargestoomd worden voor het grote Beşiktaş waar hij begin volgende week een voetbal stage gaat lopen. Pengel spreekt verder dat er meer pareltjes uit Suriname in aantocht zijn. De toekomst voor deze talentvolle voetballers uit Suriname kan mede hierdoor een mooie impuls krijgen.

De Centrale middenvelder van Robin Hood mag deze week zijn voetbal kunsten laten zien bij het eerste elftal van Sparta Rotterdam. Helstone is meerder malen bekeken door de scouts van Besiktas alvorens hij de stap maakte richting Europa. Bij Sparta krijgt hij de gelegenheid om op niveau te trainen en hiermee klaargestoomd te worden richting Turkije. Voor hem ook een mooie kans om zich te meten met leeftijdsgenoten in het buitenland.

Onderleiding van de bondscoach Dean Gorré en de staf Eugene Verwey en Jack Mangalie was de jeugdinternational in oktober al uitgenodigd voor de Nationale selectie van Suriname.

“Wij zijn ontzettend trots dat onze talenten zich in het buitenland kunnen gaan bewijzen Dat we talent in Suriname hebben weten we maar dat het nu ook door buitenlandse stages onderstreept wordt is fantastisch”. Hiermee kan voor vele jongens uit Suriname de droom om ooit profvoetballer te worden werkelijkheid worden. De Surinaamse Voetbal Bond wenst Isiah heel veel succes!” aldus voorzitter John Krishnadath van de SVB.