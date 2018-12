Nieuw boek over ‘Sprekende Surinaamse liedjes van 1650 tot 1950’

VOLENDAM/PARAMARIBO, 4 dec – Op 7 december vindt de muzikale presentatie van het boek ‘Toontaal – Sprekende Surinaamse liedjes van 1650 tot 1950’ plaats, in samenwerking met de Stichting Nationale Volksmuziekschool Suriname. De tekst en muziek van de 71 in dit boek opgenomen (Creoolse) liedjes hebben generaties lang uit de hearts and minds van de Surinamers geklonken. Sommige liedjes zijn bekend, andere zijn in vergetelheid geraakt aldus auteur Frank Ferdinand.

De liedteksten in Sranantongo en Nederlands zijn door de auteur vertaald en op muziek gezet. Zingen is vertellen in de taal van de muziek. Vanaf de tijd van de slavernij is deze taal verweven met het dagelijks leven. Elk lied heeft haar verhaal en dat kan simpelweg een gedachte zijn die men wil overbrengen of een mening, wens, emotie of ervaring die men kenbaar wil maken. De liedjes in dit boek zijn in thema’s gegroepeerd, zoals satire en spot of liefdesliederen. Binnen een thema kunnen de liedjes over verschillende historische perioden gaan.

Alle liedteksten zijn verklaard. Hierbij heeft de auteur ernaar gestreefd de oude begrippen en situaties die direct of via een omweg met de liedtekst verband houden, op te roepen en te beschrijven. Dit laatste met het primaire doel om deze culturele erfenis voor het nageslacht te conserveren. Muziek en liedjes vormen een belangrijk onderdeel van het collectief geheugen van een gemeenschap. In een samenleving met een (overwegend) orale traditie worden de melodie en de teksten van generatie op generatie overgedragen. Bij dit boek hoort een CD met 16 liedjes die zijn ingezongen door Jeannine La Rose, met instrumentale begeleiding van Andro Biswane en auteur Frank Ferdinand.

Over de auteur

Frank Ferdinand werd in Paramaribo geboren. Hij bezocht de Hendrikschool en haalde daarna de onderwijzersakte. Vervolgens vertrok hij naar Nederland, waar hij in Rotterdam de hoofdakte en de aktes MO-A en B Pedagogiek/Onderwijskunde afrondde. Ferdinand had altijd een speciale interesse in muziek en muziekonderwijs. Hij schreef zelf ook liederen, zowel in het Surinaams als in het Nederlands. Zijn specialistische studie van het Sranantongo kwam goed van pas bij de vertaling en interpretatie van de Surinaamse liedjes. Vanaf zijn vroege jeugd had hij een bijzondere interesse in de volksmuziek van de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep. Van het laatste legde hij al in Suriname een verzameling teksten en melodieën aan die zich met de jaren gestaag uitbreidde en waarvan een groot deel uiteindelijk in dit boek is bijeengebracht

Toontaal is tot stand gekomen mede met steun van de Nederlandse Ambassade in Suriname.

Boekgegevens:

Toontaal. Sprekende Surinaamse liedjes van 1650 tot 1950

Frank Ferdinand

ISBN: 9789460223983

paperback, 232 pagina’s

verkoopprijs: € 20,00