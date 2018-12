Vrouw wiens kindje wordt uitgemaakt voor ‘Zwarte Piet’ krijgt veel bijval op Facebook

AMSTERDAM, 4 dec – Een Nederlandse vrouw, wiens donker kindje door blanke kindjes voor ‘Zwarte Piet’ wordt uitgemaakt, krijgt veel bijval op Facebook. De vrouw plaatste gisteren onderstaand filmpje en verhaal op haar Facebook pagina waarin ze vertelde dat ze verdrietig was, omdat haar 2-jarig zoontje door blanke kindjes werd uitgemaakt voor Zwarte Piet. Ze roept daarbij op om Zwarte Piet te laten verdwijnen en dit feest voor alle kinderen leuk te maken.

“Misschien lijkt jou dit onschuldig, het breekt mijn hart. Mijn kind is namelijk geen karikatuur. Hij is geen clown. Hij is geen boeman. Hij is geen knecht. Hij is niet zwart als roet. Hij is gewone jongen met donkere krullen en een lach die je hart laat smelten. Al wordt door veel volwassenen geredeneerd dat “zwarte piet” toch echt heel anders is dan iemand van niet-blanke afkomst, de gelijkenissen met bepaalde ethniciteiten is zelfs de kids niet ontgaan. En dat blijkt” aldus de vrouw.

In de meer dan 4.000 reacties op het bericht geven veel donkere personen aan dat dit hun ook is overkomen en vrijwel dagelijkse kost is. Het associëren van donkere/’zwarte’ mensen met de karikatuur ‘Zwarte Piet’ is een van de meest voorkomende reden waarom mensen tegen Zwarte Piet zijn, is op te maken uit de reacties.