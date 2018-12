ROTTERDAM, 4 dec – Op zaterdag 8 december is de première van Rayen Panday’s voorstelling ‘Fenomeen’ te zien in het Zuidplein Theater Rotterdam. Panday is scherp, muzikaal, verrassend, persoonlijk en innemend. Tien jaar lang heeft hij toegewerkt naar dit ultieme programma en schuwt dan ook geen enkel onderwerp. Hij dringt door tot de kern en beschrijft de zaken zoals ze zijn. Maar dan wel op fenomenale wijze!

In 2008 debuteerde én won Rayen Panday op het Groninger Studenten Cabaret Festival. Hij brak in 2016 definitief door in Nederland met zijn voorstelling ‘Niet Verder Vertellen’ en is momenteel één van de meest gewilde namen in de cabaretscene.

Ook internationaal heeft Rayen succes. Door de herkenbaarheid van zijn verhalen, persoonlijke touch, verschillende typetjes en zijn muzikaliteit weet Rayen zowel in het Nederlands als in het Engels een breed publiek aan te spreken. Hij speelde eerder in Estland, Denemarken, België, India, Frankrijk, Suriname, Curaçao, Aruba, Indonesië, Brunei, Thailand en de Verenigde Staten.