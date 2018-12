UrbanKawina formatie PASSION brengt weer videoclip voor eigen nummer uit

DEN HAAG, 3 dec – De Haagse UrbanKawina formatie PASSION brengt vandaag haar tweede videoclip uit voor een eigen nummer. Het gaat dit keer om het zeer aanstekelijk kawina nummer S.O.S. Eerder bracht PASSION een clip uit voor ‘Kowru Ati’ dat samen met Benjamin Fayah uit Suriname is gezongen.

PASSION timmert behoorlijk aan de weg. Deze maand vertrekt de groep naar Suriname en is zij voor het eerst live te zien in het land. “Met de videoclip van S.O.S. willen we onze fans in Suriname alvast opwarmen voor wat PASSION hun gaat brengen” aldus voorman Marchiano Markus.

Het eerste optreden van PASSION in Suriname is op 22 december. Op die dag organiseren Euphoria & Royaldutch entertainment de tweede editie van het ‘Urban Pride’ Festival’. Op 26 december is PASSION te zien op het Caribbean Pleasure festival. En op 29 december staat de band op Chutney XL, georganiseerd door Hardcore Entertainment in de Anthony Nesty Sporthal.

De nieuwe clip is vanaf 19.00u hier te zien.

Kowru Ati: