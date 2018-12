VHP delegatie uit Suriname vertrokken naar China

PARAMARIBO, 3 dec – Een delegatie van de VHP in Suriname is op uitnodiging van de ‘International Department of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC)’ afgereisd naar China. De voorzitter van de VHP, Chan Santokhi leidt de zeven personen tellende delegatie, die een combinatie is van jonge mensen met diverse deskundigheid en die elk een vooraanstaande positie bekleden binnen de Partij.

Mondiaal wordt steeds vaker een beroep gedaan op China voor het nemen van meer verantwoordelijkheden om een bijdrage te leveren aan het mede helpen oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken van de 21ste eeuw zoals o.a. klimaatverandering, internationaal financieel economische kwesties, armoedebestrijding, voedselveiligheid, migratie, tegengaan van verspreiding van massavernietigingswapens, aldus de partij in een persbericht.

De opkomst van China biedt uitdagingen en kansen in het kader van Zuid-Zuid samenwerking aan landen die hun ambities willen realiseren en die meer behoefte hebben aan inhoudelijk en lange termijn perspectief. Het bezoek van de VHP delegatie aan China dient gezien te worden in het kader van een bredere betrokkenheid van buitenlandse partners voor duurzame ontwikkeling van Suriname schrijft de partij.