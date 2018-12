‘Geest valt leerlingen van MULO school in Suriname lastig’

PARANAM, 3 dec – Paniek op een MULO school in Suriname…. om een geest. Leerlingen van de school op Paranam zouden worden lastiggevallen door een geest van een overleden man, althans dat zegt de schooldirecteur. Het geval wordt zo ernstig opgevat dat de schoolleiding het ministerie om hulp heeft gevraagd. Ook de gerenommeerde Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) neemt het onderwerp serieus en heeft het over een ‘onrustige ziel’ die in de omgeving van de school rondwaart.

Het lijkt op een verhaal van een horror film: De man kwam om het leven nadat hij geraakt werd door een vallende boom toen hij en collega’s in het bos bezig waren bomen om te hakken. Volgens een ‘geestelijke begeleider’ heeft zijn ziel nog steeds geen rust gevonden en manifesteerde zich in de kinderen. Leerlingen zouden onlangs herhaaldelijk belaagd zijn door de onrustige ziel.

“Die ziel is zich er nog niet van bewust dat die dood is en moet overgaan naar het licht, omdat het leven op een heel abrupte manier is geëindigd”, verklaart de ‘geestelijke begeleider’ op basis van sessies met de slachtoffers. Tegen de krant zegt de begeleider dat dit soort ‘entiteiten’ zich meestal ophouden in de stank van bijvoorbeeld vieze toiletten en/of in het bos. De school op Paranam heeft vieze toiletten en is gevestigd midden in het bos. 👻