Tyrone Spong verdedigt titel in Suriname in gevecht tegen Braziliaan

PARAMARIBO, 3 dec – Afgelopen zaterdag kon je op Waterkant.Net al lezen dat Tyrone Spong op 21 december in Suriname vecht tijdens het evenement ‘The King Returns to his Jungle’. Organisator Purple Promotion maakte dit weekend ook bekend dat Spong zijn ‘WBC Heavy Weight Title’ zal verdedigen in een gevecht tegen Pedro Otas, nummer 2 zwaargewicht kampioen van BraziliĆ«.

Otas staat bekend om zijn vele ‘knock outs’ en komt uit Sao Paolo. Voor Spong staat er met deze bokspartij heel veel op het spel, omdat hij altijd voor ‘eigen publiek’ heeft willen vechten en ook een belofte tegenover president Desi Bouterse inlost dat hij in Suriname zijn titel komt verdedigen.

Purple Promotion en A and T Event Promotions uit Miami Florida zeggen de droom van Spong te verwezenlijken om in zijn geboorteland voor eigen publiek, een boksgevecht te organiseren. Er is een contract hiertoe getekend met toestemming van de World Boxing Council voor het WBC-Wereld Zwaargewicht Titel gevecht van Spong in Suriname samen met nog 5 andere bokspartijen waarvan 2 andere titelgevechten.