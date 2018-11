Regisseur Ida Does stelt nieuwe DVD box gratis beschikbaar

AMSTERDAM, 27 nov – Filmmaakster Ida Does lanceerde onlangs haar nieuwe DVD Box ‘Levend Verleden’ zowel in Suriname als in Nederland. De DVD Box omvat drie documentaire films van de prijswinnende regisseur namelijk ‘Vrede, herinneringen aan Anton de Kom’, ‘Amsterdam. Sporen van suiker’ en ‘Drie Vrouwen. Over slavernij en vrijheid’. Met een trailer en officiele uitreikingen werd in beide steden het begin gemarkeerd van de gratis distributie van de DVD Box voor scholen en docenten.

Het eerste exemplaar werd op 21 November in Paramaribo door journaliste Hennah Draaibaar en onderzoekster Ellen-Rose Kambel in het Nationaal Archief uitgereikt aan schrijfster Cynthia Mcleod. McLeod toonde zich verheugd over het initiatief van Does en memoreerde in haar dankwoord de noodzaak om historische verhalen door te geven aan de jeugd. Het aanwezige publiek werd zeer verrast door de bijdrage van Cees de Kom, zoon van Anton de Kom, die zich, ondanks zijn zeer hoge leeftijd bereid verklaarde presentaties te houden op scholen.

In Amsterdam vond de presentatie van de DVD Box op 24 november plaats in het Scheepvaartmuseum. Ter afsluiting van een door het Ninsee georganiseerde landelijke docentendag over slavernij-educatie, sprak regisseur Does de aanwezige geschiedenisddocenten toe.“ Ik ben dankbaar dat ik u vandaag deze films kan meegeven, in de hoop dat het u verder kan inspireren in uw klas aan de slag te gaan met deze belangrijke historische thema’s’. De eerste exemplaren werden door Does persoonlijk overhandigd aan Noraly Beyer (oud nieuwslezer en hoofdpersoon in Sporen van suiker), Jerry Afriyie (mensenrechtenactivist), Aminata Cairo (Haagse Hogeschool) en Mara Michels (Ninsee).

Met het gratis beschikbaar stellen van de films komt de regisseur tegemoet aan de vele verzoeken die haar door de jaren heen hebben bereikt om haar films vooral ook op scholen te vertonen. “Het project ‘Levend Verleden’ werd pas echt levensvatbaar toen ik financiele partners vond die mijn missie wilden ondersteunen” aldus Does, die daarbij doelt op een aantal Surinaamse bedrijven die de DVD productie mogelijk hebben gemaakt: Self Reliance Insurance, IamGold-Rosebel Gold Mines NV, en het Assuria Community Fund, terwijl ook het Carlo Jad Fonds en het Rita Manna Fonds een bijdrage leverden.

Volgens de regisseur zijn de films waardevol voor educatieve doeleinden omdat ze informatief zijn en tegelijkertijd persoonlijke verhalen vertellen. ‘De drie films die in de Box bijeen zijn gebracht omvatten tal van historische thema’s die gebaseerd zijn op vele uren research. Niet alleen research naar stambomen, familieverhalen, slavernij, maar ook research naar de historische periodes waarin de filmverhalen zich afspelen. De periode van de slavernij, de beeldvorming van zwarte mensen door de eeuwen heen, het leven op de plantages en de erfenis van de slavernij, maar ook de koloniale periode waarin Anton de Kom zijn ‘Wij slaven van Suriname’ schreef. Het is een rijk palet.’ liet zij weten.

De in Suriname geboren regisseur werd eerder bekend toen zij de eerste lange internationale documentaire maakte over de Caribische Nobelprijswinnaar voor de Literatuur Derek Walcott (St.Lucia). Naar verluidt zal de regisseur de komende tijd de DVD Box ook op Aruba en Curacao aanbieden aan het onderwijs. Voor educatieve doeleinden blijft de Box te verkrijgen bij The Back Lot Foundation in Paramaribo. Particulieren kunnen de DVD Box aanschaffen bij Radio ABC. ‘Levend Verleden’ is nu ook verkrijgbaar voor particulieren en te bestellen via: https://idadoes.bigcartel.com/product/levend-verleden.

https://vimeo.com/301708347