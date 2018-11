Powl Ameerali komt naar Nederland voor concertreeks in maart 2019

AMSTERDAM, 27 nov – De legendarische singer/songwriter Powl Ameerali uit Suriname komt in maart 2019 naar Nederland voor vijf unieke theaterconcerten. Onder de naam Lobi.Firi.Prisiri brengt hij zeer bekende, gewoon bekende en nieuwe nummers ten gehore met een live band.

Powl is al ruim 35 jaar een begrip in de Surinaamse showbizz en één van de grootste Suripop artiesten die Suriname rijk is. Door zijn prachtige stem en het gevoel dat hij in zijn muziek legt weet hij iedereen kippenvel te bezorgen.

Het Lobi.Firi.Prisiri concert is een samenwerking tussen POA Productions en Puuree.

De data zijn:

16.03.2019 Bijlmer Parktheater, Amsterdam

23.03.2019 De Meervaart, Amsterdam

24.03.2019 De Meervaart, Amsterdam

30.03.2019 Koninklijke Schouwburg, Den Haag

31.03.2019 Theater Zuidplein, Rotterdam