Speciale Radio Stanvaste uitzending vanwege Srefidensi in Suriname

ROTTERDAM, 24 nov – Op 25 november 1975 werd Suriname na enkele honderden jaren koloniaal bewind, een onafhankelijke staat. Hoe is de staat van de Staat Suriname na 43 jaar in relatie tot haar burgers zowel binnen de landsgrenzen als daar buiten? Zondag 25 november 2018 besteedt StanvasteRadio/Rotterdam in het programma PZN volle aandacht hieraan. Middels gesprekken en discussie zullen diverse opiniemakers en gezichtsbepalers voor de toekomst van Suriname aan de tand worden gevoeld.

“Wij hebben gekozen voor een keur aan mensen die een vergaande relatie met Republiek Suriname hebben. Ook is gelet op de verbindende relatie tussen deze mensen met Suriname” aldus de hoofdredactie van Stanvastradio/PZN. De volgende personen participeren in het programma: Hans Breeveld, Evertz Azimullah, Xaviera Jessurun, Sherida Mormon, Henk Aron, Steven Debipersad, Wayne Telgt, Mr. Singh, William Waidoe, Cedric van Samson, Gracia Ormskirk, Jennifer Baarn en Eliza Carter. Co-host- guest is Maureen Acohen.

De uitzending van deze PZN Suriname Onafhankelijke Staat [Sefridensi] is op zondag 25 november 2018 van 14.00 uur – 18.00 uur live te beluisteren via www.stanvasteradio.nl. Deze radio marathon special wordt mede mogelijk gemaakt door Keti Koti Connect Rotterdam en Fred Kulturu Shop Rotterdam.