Zorgen parlementariërs om Chinese mega vissersboten in wateren Suriname

PARAMARIBO, 24 nov – Parlementariërs in Suriname maken zich ernstige zorgen over vijf tot zes nieuwe grote trawlers uit China die voor de Surinaamse kust zijn waargenomen. Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws zijn twee trawlers aangemeerd bij een steiger aan de Surinamerivier. De assembleeleden vinden dat er veel onduidelijkheid is over de aanwezigheid van deze mega fabrieksschepen en willen zo snel mogelijk duidelijkheid of er vergunningen zijn verstrekt aan de trawlers.

Ook de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft samen met haar leden in een petitie haar bezorgdheid geuit over de fabrieksschepen. Het gaat om hektrawlers (fabrieksboten) die vanuit China naar Suriname zijn gevaren, welke meer dan 50 meter lang zijn en een motorvermogen hebben van meer dan 2000 pk. Gevreesd wordt dat ondanks het zeer schadelijk is voor de visserijsector, deze trawlers toestemming zullen krijgen op Surinaams territoir te vissen. Dit kan op korte termijn vanwege overbevissing de totale sector kapot maken benadrukt de organisatie.

Volgen minister Soewarto Moestadja (Arbeid) heeft zijn collega minister van LVV geen enkele vergunning verstrekt. Maar van de visserijsector verneemt Starnieuws dat er wel toestemmingsbrieven zijn waardoor de trawlers binnen konden varen. De procedure is dat de boten gekeurd moeten worden door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) na overlegging van de toestemmingsbrief. Na de keuring worden de vergunningen verstrekt. Dit slaat haaks op het beleid dat er geen nieuwe vergunningen worden gegeven aan trawlers, vanwege nadelen die verbonden zijn aan het vissen met netten.