Persconferentie nieuwe politieke beweging in Suriname: Lijst Basier

PARAMARIBO, 24 nov – Komende week kan Suriname kennis maken met een nieuwe politieke beweging in het land. Op woensdag 28 november 2018 is er daarvoor een speciale persconferentie met als thema ‘Suriname 2 the next level – Lijst Basier’.

De kennismaking met deze nieuwe politieke beweging in Suriname vindt van 9.00 – 11.00 uur plaats in Royal Torarica. Op het programma staan speeches van Jerry Macintosh & Jerry Maisenti. Daarna volgt een toelichting van lijst Basier in de persoon van Shaif Basier met als titel ‘waarom de politiek in?’

Su 2 the next level werd vorige maand al naar buiten gebracht middels onderstaand filmpje:

En hier: