Herdruk van allereerste kookboekje dat ooit in Suriname is verschenen

ROTTERDAM, 21 nov – Over enkele weken verschijnt bij Uitgeverij Dubois een facsimile-uitgave van het allereerste kookboekje dat ooit in Suriname is verschenen: “Mais-recepeten” (Mais-recepten). Het zag in 1916 het licht! Dit boekje is een ultiem hebbeding, zowel voor verzamelaars van (Surinaamse) kookboeken als voor liefhebbers van de Surinaamse keuken. Niet alleen omdat dit het eerste Surinaamse kookboekje is dat ooit is verschenen, maar ook omdat de inhoud – voor die tijd – zo aangenaam verrassend is. De recepten zijn kort en bondig, munten uit door eenvoud en duidelijkheid en zijn zo geschreven alsof de samenstelster zelf aan het woord is.

In totaal bevat het werkje 18 recepten voor “Volkskost”, 15 voor de “Burgerpot” en 13 voor de “Fijne Keuken”. Allen zijn authentiek Surinaams, omdat de bereidingswijzen die worden prijsgegeven berusten op zeer oude ervaringen en tradities. Voorbeelden zijn: Adomprie, Akansa, Asogrie, Atoetoe, Beschuit, Bojo, Engelse Bol (Eksi), Karoehai, Karoe pappa (maïspap), Maisbrood en -pudding, Polenta, Profetenbroodjes en Popcorn (Oporoos karoe).

Voor oudere Surinamers stuk voor stuk een feest van herkenning, terwijl de huidige generaties met dit boekje in de gelegenheid worden gesteld eens een oudvaderlandse stempel op het menu te drukken. Nog een bijzonderheid is dat de meeste recepten ook zeer geschikt zijn voor mensen die glutenvrij moeten eten. Doordat de gluten in maïs (zeine) een andere samenstelling hebben dan die in tarwe, gerst en rogge, leveren ze geen problemen op voor mensen die allergisch zijn voor gluten.

Dat was echter niet de aanleiding voor de verschijning van dit werkje. Destijds wist niet iedereen in Suriname welke heerlijke gerechten er uit mais bereid konden worden, terwijl het gewas in veel andere landen al wel tot de voornaamste volksvoedingsmiddelen behoorde. Dit, gecombineerd met de schaarste aan buitenlandse voedingsmiddelen die in Suriname heerste sinds het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, deed de firma Kersten & Co. besluiten een prijsvraag uit te schrijven voor de beste en volledigste verzameling van recepten uit Surinaams mais en maismeel bereidde spijzen, die tegelijkertijd het goedkope en smakelijke in zich verenigden. Er kwamen 56 inzendingen binnen, onder andere van Jeane Nije – De Meinertzhagen, Lina Yard, Rudolphina van Trikt – Libanon en Agnette van Genderen – Rühmann. Laatstgenoemde nam het op zich om 46 recepten in geschiktere vorm voor publicatie om te zetten.

ISBN: 9789075812152 – Blz.: 32 – Formaat: 17 cm x 12 cm – Uitvoering: Paperback – Prijs: €15,00 (exclusief verzendkosten)