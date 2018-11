Nieuwe Amerikaanse ambassadeur: goede band met Suriname voortzetten

PARAMARIBO, 21 nov – De nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika is gereed voor haar werkzaamheden in Suriname. Ambassadeur Karen Lynn Williams heeft haar geloofsbrieven in Paramaribo aangeboden aan president Desiré Bouterse. Williams zei uit te kijken naar een goede samenwerking met de regering van Suriname. “Ik zal de goede band voortzetten die mijn voorganger en de medewerkers van de ambassade in de afgelopen jaren hebben opgebouwd”, zei de diplomaat.

Bouterse heeft ook de geloofsbrieven aanvaard van Rosario Asela Molinero van de Verenigde Mexicaanse Staten en de niet-residerend Apostolisch nuntius (ambassadeur) van het Vaticaan, Fortunatus Nwachukwu. Volgens het Nationaal Informatie Instituut, NII, was minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken ook aanwezig bij deze gelegenheid. De ambassadeur van Mexico wilt zich sterk maken voor meer samenwerking.

Op het oog zijn de mogelijkheden op het gebied van landbouw, toerisme en klimaatverandering. Ook feliciteerde Asela Molinero de Surinaamse gemeenschap met drie en veertig jaar staatkundige onafhankelijkheid. Zelf kan de Mexicaanse ambassadeur de festiviteiten niet bijwonen, vanwege andere verplichtingen. Suriname profiteert vooral van het studiebeurzenprogramma van Mexico.