Twee mannen in Suriname door Braziliaanse bijen gedood

PARAMARIBO, 21 nov – De afgelopen week zijn twee mannen, in twee afzonderlijke gevallen, door Braziliaanse bijen gedood. In het ene geval ging het om een 90-jarige bejaarde man die zijn erf aan de Baggelenweg aan het schoonmaken was, toen hij werd aangevallen door de agressieve bijen. De bijen zaten in een autoband op het erf. In het ander geval ging het om een 61-jarige man die werd aangevallen tijdens het maaien van een perceel. Bij hem ontstond er een acute allergische reactie, aldus het Korps Politie Suriname.

De Braziliaanse bij ofwel ‘killer bee’ (Apis mellifera scutellata) maakt jaarlijks slachtoffers in Suriname. Deze agressieve bijensoort vindt haar oorsprong in het Afrikaanse land Tanzania en kwamen terecht in Brazilië. Vanwege het agressieve gedrag kreeg het beestje al snel de bijnaam ‘killer bee’. De bijen gaan sneller over tot de aanval en vallen dan ook meteen in grotere groepen aan. Hoewel het gif niet krachtiger is dan dat van andere bijensoorten, zal iemand die aangevallen wordt wel vaker gestoken worden met noodlottige gevolgen.

In beide gevallen hebben leden van het Korps Brandweer Suriname, die ingeschakeld waren, de bijen bestreden.