Man dood na aanval door Braziliaanse bijen in Suriname

PARAMARIBO, 7 jul – Een 45-jarige man is afgelopen donderdag overleden, na te zijn aangevallen door Braziliaanse bijen in Suriname. Dat meldt het Korps Politie Suriname. De man was met twee anderen een weiland opgegaan om twee koeien te vangen, toen ze plotseling werden aangevallen door Braziliaanse bijen.

Twee mannen konden wegrennen en keerden na een tijdje terug om naar de derde uit te kijken. Zij zagen hem niet en konden door de zwerm bijen niet verder, waardoor zij de brandweer inschakelden. Het slachtoffer werd op het weiland aangetroffen ongeveer 400 meters verwijderd van zijn woning. Hij was met ontbloot boven lijf en zijn hele lichaam vertoonde bijensteken.

Omdat hij geen tekenen van leven vertoonde, werd een arts ingeschakeld die de dood vast stelde. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden.

De Braziliaanse bij ofwel ‘killer bee’ (Apis mellifera scutellata) maakt jaarlijks slachtoffers in Suriname. Deze agressieve bijensoort vindt haar oorsprong in het Afrikaanse land Tanzania en kwamen terecht in Brazilië. Vanwege het agressieve gedrag kreeg het beestje al snel de bijnaam ‘killer bee’. De bijen gaan sneller over tot de aanval en vallen dan ook meteen in grotere groepen aan. Hoewel het gif niet krachtiger is dan dat van andere bijensoorten, zal iemand die aangevallen wordt wel vaker gestoken worden met noodlottige gevolgen.