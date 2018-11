NATIO terug in Suriname; een terugblik van de afgelopen twee weken

PARAMARIBO, 20 nov – De nationale selectie van Suriname kwam gisteren terug na een belangrijke internationale ervaring. NATIO Suriname vloog twee weken geleden nagenoeg met een fitte selectie richting Amerika, waar ze eerst ruim acht dagen op trainingskamp was in Naples (Florida). Coach Dean Gorré nam 22 spelers mee voor de kwalificatie wedstrijd tegen Jamaica; Ivanildo Rozenblad en Dimitri Apai bleven thuis wegens een blessure. Wij spraken Jack Mangalie, keepercoach van NATIO, die vanuit Amsterdam vloog richting Florida en Jamaica. “Interland week betekent samen bij elkaar zijn en als je dan zoveel dagen samen naar iets moois kan toewerken is het ideaal. Daarnaast waren de omstandigheden enorm goed, waardoor we optimaal hebben kunnen voorbereiden” aldus Jack.

Na acht dagen vloog de selectie naar Kingston en daarna richting Montego Bay, waar de staf en de spelers zich volgens Concacaf conditions rustig hebben kunnen voorbereiden op de zo belangrijke wedstrijd. Mangalie zag een groep die erg gemotiveerd was naarmate de wedstrijddag naderde; elke speler heeft alles gedaan om zo goed mogelijk te kunnen focussen. Jamaica, dat deze ontmoeting betitelde als een serieuze wedstrijd, zou niets aan het toeval overlaten en had nagenoeg alle top spelers voor de wedstrijd geselecteerd. “Hiermee hebben ze laten zien dat ze Suriname als een waardige tegenstander behandelen” aldus Mangalie.



Mangalie: “Spelen tegen Jamaica, dat op het WK van 1998 aanwezig was, is speciaal. Het is een land dat barst van grote talenten die grotendeels in het buitenland spelen waaronder Engeland, Duitsland en Amerika. Mede hierdoor konden wij ons gaan meten tegen ‘full profs’ en uitvinden hoe ver wij als NATIO zijn met de voetbal ontwikkelingen”. Uiteindelijk verloor Suriname na 90 minuten met 2-1 van Jamaica. Een uitslag die achteraf meer had moeten zijn voor Suriname, namelijk 2-2, vindt de keepercoach.

“Wij zijn trots op de spelersgroep en ook de manier waarop wij hebben gespeeld is van grote klasse. De spelers hebben zich optimaal ingezet en hebben verschrikkelijk goed vanuit hun taak gespeeld. Het is dan erg zuur dat de eerste 15 minuten niet goed waren, maar dat komt omdat onze jongens nerveus waren. Ondanks de achterstand na 7 minuten heeft Dean Gorré vertrouwen uitgeoefend op de groep. Hierdoor kregen de spelers het exacte vertrouwen terug en durfden langzamerhand meer met lef te voetballen. Dit zag je heel goed terug in de tweede helft.”

“Een tweede helft die we graag wilden zien; wachten op de juiste momenten en toeslaan met onze snelle spitsen. Dit leverde twee goede kansen waarvan één goed werd gepareerd door de ervaren Jamaicaanse doelman Blake. Ook zat er een penalty voor Suriname in, na een handsbal van een Jamaicaanse verdediger, maar helaas kregen wij die niet.”

Mangalie besluit: “De groep heeft gestreden tot aan de laatste minuut. Een gelijkspel zou meer dan verdiend zijn. Wij als staf hebben goede ontwikkelingen gezien en spelen op dit podium smaakt naar meer, zegt ook het team. De groep heeft laten zien dat ze klaar zijn voor dit soort wedstrijden. Wij gaan ons opmaken voor de volgende thuiswedstrijd en wedstrijden tegen landen als Honduras, Canada, El Salvador, Haïti en Panama worden onze volgende stap.