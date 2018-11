Dronken man steekt eigen huis in brand in Suriname

PARAMARIBO, 20 nov – Een 48-jarige man wordt ervan verdacht in beschonken toestand de woning waarin hij met zijn vriendin woonde in brand te hebben gestoken. Dat gebeurde afgelopen zondag meldt het Korps Politie Suriname.

Na te zijn ontnuchterd is hij voorgeleid en na overleg van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De man die een bekende is van de politie, ontkende het strafbare feit te hebben gepleegd.

Onderzoek wees uit dat het huis met gasoline is besprenkeld en daarna in brand gestoken. De man woonde samen met zijn vriendin in dat huis. De reden van zijn daad moet te maken hebben met relatie problemen tussen hem en zijn partner.