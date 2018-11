Auto parkeren op Surinames Onafhankelijkheidsplein niet meer gedoogd

PARAMARIBO, 20 nov – Het is afgelopen met het gedogen van auto’s op en rond het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Het Korps Politie Suriname, KPS, laat auto’s wegslepen die er parkeren. Sinds enkele dagen geldt een algemeen verbod. Het parkeren was al verboden. Bij het plein geldt al jaren een stop- en wachtverbod. Het parkeren werd toch toegestaan tijdens werkuren. Er wordt nu zonder pardon weggesleept.

Het aantal patrouilles van de politie is opgevoerd voor de controle. “Wanneer de politie surveilleert, zullen alle voertuigen die op of rondom het Onafhankelijkheidsplein geparkeerd staan, worden weggesleept”, zegt Lloyd Tolud, regiocommandant voor Paramaribo, tegenover de Times of Suriname. De sleep- en bewaarkosten zijn voor rekening van de auto-eigenaar. Parkeerruimte is schaars in de omgeving.

Hier en daar zijn er wel parkeerplaatsen, maar daar moet betaald worden. “We moeten wat gaan doen aan het parkeerprobleem in het land. Misschien is het stof tot nadenken voor de districtscommissaris en kan een afspraak gemaakt worden met perceeleigenaars die in het buitenland verblijven om parkeergelegenheid te scheppen op de leegstaande percelen, waarna de opbrengsten worden verdeeld”, aldus Tolud.