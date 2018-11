‘Ajax kan helpen met het opbouwen van voetbal opleiding in Suriname’

AMSTERDAM, 21 nov – De Ajax Coaching Academy (ACA) was afgelopen maand een week in Suriname op uitnodiging van de Nacional Soccer Academy (NSA) in Suriname. Doel hiervan was om te kijken als de ACA kennis geïmplementeerd kan worden bij het opbouwen van de opleiding in Suriname en of er in dat geval eventueel een vaste samenwerking kan komen. Dat meldt de website ajax.nl.

ACA-ambassadeur Sonny Silooy noemt het bezoek een hele mooie kennismakingsronde en geeft aan dat ACA Suriname koestert. Hij hoopt dat het tot een structurele samenwerking komt. Volgens de oud-prof kan Ajax helpen met het opbouwen van de opleiding van de NSA. “Ajax heeft veel Surinaamse spelers grootgebracht, dat alleen al is een mooie match natuurlijk” aldus Silooy tegen ajax.nl.

De Nacional Soccer Academy werd afgelopen zomer in het district Wanica opgezet. Bobby Jaikaran, eigenaar van deze voetbal opleiding in Suriname, komt op zijn beurt deze maand naar Ajax en dan zal gekeken worden naar de mogelijkheden om samen verder te gaan.