Srefidensi spektakel in Rotterdam: voorstelling KONFO en Dino Burnet

ROTTERDAM, 6 nov – Speciaal in verband met de 43ste onafhankelijkheidsdag (Srefidensi) van Suriname staat de voorstelling KONFO op zondag 25 november in Rotterdam. Konfo is een muziek- en dansvoorstelling van theatergezelschap Untold over het presenteren van spirituele kracht in de verschillende fases van geestelijke ontwikkeling. Dit wordt uitgebeeld in de vorm van dans, muziek, symbolieken en zang gebaseerd op Afrikaanse en Caraïbische culturen en rituelen.

Het voorprogramma is met niemand minder dan Dino Burnet (solo show cabaret, comedy). Deze Stand up comedian, cabaretier en showmaster, ook wel bekend als Dino, verovert de harten van menigt Surinamers en Nederlanders met zijn Surinaams Coroniaanse humor. Dino Burnet is o.a bekend van; duo Dino & Roxy, Naks theatergroep en A sa go theatergroep. De Surinaamse komiek is niet meer weg te denken uit het Surinaams theater. Wat je kan verwachten is comedy, cabaret en een solo theaterstuk. Het Thalia gevoel van wordt terug gehaald en herboren in Rotterdam op 25 november.

Kom en geniet van een prachtige show , traditionele- én moderne muziek, een Afro-Caribische Markt en nog veel meer! De presentatie van de avond is in handen van Stacey Esajas.