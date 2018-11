Toneelstuk ‘Bigi Gridi’ stipt huidige goudrun in Suriname aan

AMSTERDAM, 4 nov – Op maandag 19 november 2018 is er in het Bijlmer Parktheater een opvoering van het stuk ‘Bigi Gridi’ of ‘de Grote Gierigheid’ van Stichting Mother Nature. Het is geschreven door René Waal (1915-1993), de vader van De Kleine Marlène, die behalve muziek ook voor toneel heeft geschreven. Van zijn stukken ‘Kwasi, de geliefde van Yaba’ (Kwasi, da lobi fu Yaba), ‘Wie heeft er schuld’ (Suma habi da fowtu), ‘Na plezier komt verdriet’ (Baka prisiri na sari) werd Bigi gridi uitgekozen voor opvoering omdat de handeling ervan niets aan actualiteit verloren heeft. Het stuk speelt in de late jaren veertig toen Suriname zijn eerste goudrun beleefde. Over wat dat doet met de mensen gaat dit stuk.

Oom Sipi weet Nora, een wasvrouw, ervan te overtuigen dat de goudvelden zijn enige kans nog zijn om aan geld te komen en spoort haar aan vast om te zien naar een groter behuizing en op krediet alles te kopen wat ze nodig heeft. In het tweede bedrijf is Nora verhuisd en geeft een groot feest. Dan volgt de ontknoping: Sipi komt terug van de goudvelden met een zware doos. Iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Alleen, de doos bevat geen goud, maar waardeloze stenen.

Bigi gridi is op basis van aantekeningen van Arnold en Marlène Waal gereconstrueerd, omdat de oorspronkelijke tekst bij de brand van De Vrolijke Jeugd verloren is gegaan. Het resultaat is een historische opvoering waarvan de gezongen tekst de handeling op de huidige goudrun betrekt en laat zien dat de ‘gridi’ nog net zo ‘bigi’ is als 70 jaar geleden.