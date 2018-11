Suriname wint met 2-1 van Saint Vincent in voorronde U20 Concacaf-kampioenschap

PARAMARIBO, za 3 nov – Suriname heeft zojuist, spelend met 10 man na een rode kaart, met 2-1 gewonnen van Saint Vincent en de Grenadines. Dit gebeurde in het kader van de voorrondes van het Concacaf-kampioenschap voor spelers onder de 20. De wedstrijd vond plaats in Florida (VS). Doniel Wijdenbosch kreeg in de 67′ minuut zijn tweede gele kaart en dus rood, waardoor Suriname met 10 man verder moest.

Saint Vincent scoorde als eerste in de 22′ minuut. Niet lang daarna maakte Gleofilo Vlijter in de 29′ minuut gelijk. Nog geen 2 minuten later scoorde Alvaro Verwey het tweede doelpunt voor Suriname. Even leek het op een gelijkspel te eindigen toen Saint Vincent in de 84′ minuut een penalty kreeg, maar de keeper van Suriname Rivaldo Soesman was alert en voorkwam de gelijkmaker.

Afgelopen donderdag won Suriname ook al en wel met monsterzege: 13-2 tegen de US Virgin Islands. Maandagavond neemt Suriname het op tegen Puerto Rico.